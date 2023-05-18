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Dünya

Kolombiya'da düşen uçakta mucize: Dört çocuk 17 gün sonra sağ kurtuldu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki yedi kişiyle kaybolan ve dün enkazı bulunan küçük uçaktaki biri bebek dört çocuğun sağ bulunduğu bildirildi. Çocukların düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.

07:18 . 18/05/2023 Perşembe
AA
Kolombiya'da 2 hafta önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Kolombiya'da 2 hafta önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç." ifadesini kullandı.


Düşen uçakta "mucize" sonucu hayatta kalan 11 aylık bebeğin de olduğu, kardeşlerin ormanda tespit edildiği belirtildi.


13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.

Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanlarda dün enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.




#11 aylık bebek
#Kayboldu
#Kolombiya
#küçük uçak
#Mucize
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