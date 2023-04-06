Kolombiya'da Nevado del Ruiz alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek

ABD tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan eski başkan olan Donald Trump, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Yaşadıklarına sert tepki gösteren Trump davanın ‘Seçime müdahale’ olduğunu söyledi. Trump, ABD'nin artık 'düşüşte bir ulus' olduğunu ve adalet sisteminin de rayından çıktığını savundu.