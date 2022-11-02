Dünya Kolombiyada sel Bazı bölgelerde afet durumu ilan edildi
AMERİKA

Kolombiya'da sel: Bazı bölgelerde afet durumu ilan edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro açıklamasında, yoğun yağışlardan binlerce kişinin etkilendiği belirtti. Petro, "Bu yıl hem acil durumlarda hem de önemli konularda müşterek çalışmamızı istiyorum, çünkü bugün felaket durumu ilan etmem gerekiyor ve bu, birkaç yüzyıldır insan eylemlerinin bir sonucudur." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Kolombiyada sel: Bazı bölgelerde afet durumu ilan edildi
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro açıklamasında, yoğun yağışlardan binlerce kişinin etkilendiği belirtti.

Petro, "Bu yıl hem acil durumlarda hem de önemli konularda müşterek çalışmamızı istiyorum, çünkü bugün felaket durumu ilan etmem gerekiyor ve bu, birkaç yüzyıldır insan eylemlerinin bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Ülkede yıllardır biriken ve çözülmeyen sorunların üstüne iklim krizinin de ciddi etki yaptığını anımsatan Petro, kronikleşen problemlere çözüm getireceklerini söyledi.

Petro, ihtiyaç sahibi insanlar için devlet fonlarının aktif şekilde kullanılacağını vurgulayarak, "Kolombiya'da afet durumunu ilan ettiğimiz için daha büyük bir mali kapasiteye sahip olacağız ve birbirinden farklı bölgelere göre harcamalar yapılacak." dedi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (Ungrd) Direktörü Javier Pava ise 25 Ekim'deki açıklamasında, son yağışlardan 20 bin kişinin etkilendiğini, riskli bölgelerde yaşayan 4 bini aşkın kişi için ise nehirlerin yükselmesi nedeniyle tahliye kararı verildiğini belirtmişti.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor, önemli derecede hasar meydana geliyor.

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