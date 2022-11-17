Dünya Kolombiyada sel ve heyelan 5 kişi kayboldu
AMERİKA

Kolombiya'da sel ve heyelan: 5 kişi kayboldu

Ülke genelinde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle birçok bölgeden toprak kayması ve sel haberlerinin geldiği bildirildi. Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Villa Caro kasabasında, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında aynı aileden 5 kişinin kaybolduğu belirtildi. Yetkililer, bazı bölgelerde heyelan riskinin devam ettiğini, 8 bin 132 ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Kolombiyada sel ve heyelan: 5 kişi kayboldu
Kolombiya'da sel etkili oldu

Ülke genelinde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle birçok bölgeden toprak kayması ve sel haberlerinin geldiği bildirildi.

Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Villa Caro kasabasında, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında aynı aileden 5 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Yetkililer, bazı bölgelerde heyelan riskinin devam ettiğini, 8 bin 132 ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

Öte yandan şiddetli yağışların devam edecek olması sebebiyle Villa Caro, Pamplona, Cucuta, Tibu, Convencion, Hacari ve Oana kentlerinde "acil durum" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Dün yapılan açıklamada ise sel ve toprak kaymalarından 5 kişi hayatını kaybetmişti. Şehirlerarası bazı otoyollar trafiğe kapanmıştı.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (Ungrd), ülkede "yağmur mevsimi"nin başlamasından bu yana 205 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin kaybolduğunu, 281 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ülke geneli şiddetli yağışlardan 500 bine yakın kişinin etkilendiğini kaydeden Ungrd, 32 kentte, 776 kasabada 2 bin 707 olayın yaşandığını bildirmişti.

Ungrd, sellerde 5 bin 858 konutun yıkıldığını, 77 bin 816 konut ile 2 bin 236 yol, 247 köprü, 321 su kemeri ve 84 kanalizasyonun hasar gördüğünü belirtmişti.

"Yağmur mevsimi" süresince 799 sel yaşandığını ifade eden Ungrd, bu durumdan 23 bin 518 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümet olarak felaketin sonuçlarıyla başa çıkmak için 412 milyon dolar bütçe ayırdıklarını duyurmuştu.

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