Kolombiya'daki hapishanelerde mahkumlar koronavirüs isyanı başlattı

Koronavirüs doğal kaynakları temizliyor

Yol açtığı can kayıpları ile tüm dünyayı alarm durumuna geçiren koronavirüs bir yandan da doğal kaynakları temizliyor.Sokağa çıkma yasağı ve yavaşlayan ekkonomik faaliyetler ile hava ve su temizlik oranları arttı.