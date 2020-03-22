Dünya Kolombiyadaki hapishanelerde mahkumlar koronavirüs isyanı başlattı
AMERİKA

Kolombiya'daki hapishanelerde mahkumlar koronavirüs isyanı başlattı

Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkumlar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olduğu tahmin edilen isyan başlattı.

Haber Merkezi AA
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.

  • Mahkumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ayaklandığı tahmin edilen olaylarda, şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bogota'da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve "Sokağa çıkıyoruz!" şeklinde bağırdığı görülüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, hapishanelerde çıkan ayaklanmalara müdahale ettiğini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.

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