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Dünya

Kolombiya'dan Netanyahu hükümetine "ateşkes" çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Mısır'ın ateşkes önerisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edilmesini umduğunu belirtti. Petro; Kolombiya'nın, bombardımanlarda yaralanan Filistinli çocuklara bakım hizmeti sağlayacağını ifade etti.

09:14 - 5/05/2024 Pazar
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Mısır'ın ateşkes önerisinin
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan P
etro, "Mısır'ın ateşkes önerisinin Netanyahu hükümeti tarafından ciddiye alınmasını umuyoruz. Rehinelerin tamamen serbest bırakılması ve İsrail'in de Gazze'den tümden çekilmesi. Kolombiya, bombardımanlarda yaralanan Filistinli çocuklara bakım hizmeti sağlayacak."
ifadesini kullandı.

Petro, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanına (UAD) destek vererek,
"Uluslararası Adalet Divanı küresel gücün karşısındadır. Barbarlık ve insanlık arasında belki en önemli mücadelelerden biri veriliyor. Kolombiya'da ofis açacak olan Uluslararası Ceza Mahkemesine desteğim tamdır."
değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.


#Gustavo Petro
#ateşkes
#Kolombiya
#Mısır
#Netanyahu
#Cumhurbaşkanı
1 gün önce
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