Kongre baskınının sembollerinden biri olmuştu: Boynuzlu başlıklı protestocu yakalandı

ABD Kongre binasına yapılan baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri olarak nitelendirilen Jake Angeli isimli protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

İSİMLER TESPİT EDİLİYOR

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği belirtildi.

6 Ocak Çarşamba günü yaşanan Kongre baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan ve kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli adlı kişinin de yeni tutuklanan isimler arasında olduğu kaydedildi.

Angeli, elinde taşıdığı yaklaşık 2 metrelik mızrak ve vücudundaki boyalarla objektiflere takılmıştı.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Kongre baskınının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınmış, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünü çalan gösterici de gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Benzer şekilde Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett'in de tutuklandığı bildirilmişti.

Arkansas eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre binası baskını esnasında Pelosi'nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.

Johnson ve Barnett'in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

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