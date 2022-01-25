Dünya Konsolosluğa alınmadık diyen diplomat çiftin iddiaları asılsız çıktı
AVRUPA

'Konsolosluğa alınmadık' diyen diplomat çiftin iddiaları asılsız çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu’nda görev yapan Muavin Konsolos Mehmet Fidan ve eşi Muavin Konsolos Güler Fidan, 2020 yılında haklarında açılan soruşturma nedeniyle merkeze alındı. 11 ay süreyle rapor alan ve merkezdeki görevine başlamayarak Almanya'da kalmayı sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde bir kameraman eşliğinde başkonsolosluğa giderek, 'Gri pasaport olayını ortaya çıkardık diye içeri alınmıyoruz' algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak çiftin iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Konsolosluğa alınmadık diyen diplomat çiftin iddiaları asılsız çıktı
Mehmet Fidan

Merkeze atanmalarına rağmen Almanya'da kalmaya devam eden Muavin Konsolos Mehmet Fidan ve eşi Muavin Konsolos Güler Fidan, "Gri pasaport olayını ortaya çıkardık diye bunlar başımıza geliyor" diyerek Hannover Başkonsolosluğu'na alınmadıklarını iddia etmişti. Ancak diplomat çiftin iddialarının gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı.

Fidan çiftinin hem 27 Aralık tarihinde hem de 22 Ocak'ta geldikleri konsolosluğa alınarak işlemlerini yaptırdığı öğrenildi. Buna rağmen bir kameramanla birlikte konsolosluğun önüne giden çift, gri pasaport olayı nedeniyle içeri alınmadığı yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı.

SORUŞTURMA 2020'DE AÇILDI

Hannover Başkonsolosluğu'nda görevli oldukları dönemde belirlenen usul ve esaslarla bağdaşmayan ve başkonsolosluğun mesai düzenini bozduğu ileri sürülen çift hakkında Ekim 2020'de inceleme başlatıldı.

ŞUBAT 2021'DE MERKEZ GÖREVİNE ATANDILAR

Şubat 2021'de merkez görevine atanan çift hukuki süreçten de sonuç alamadı ve rapor alarak Almanya'da kalmaya devam etti. Savunmalarında gri pasaport olayına da hiçbir şekilde yer vermeyen Mehmet ve Güler Fidan, alakası olmadığı halde gri pasaport suiistimali iddialarını merkeze çekilmeleriningerekçesi gibi göstermek gayretine girdi.

SİPARİŞ HABER HEMEN YAYINDA

11 ay süreyle rapor alan ve merkezdeki görevine başlamayan çift bir kameraman eşliğinde başkonsolosluğa gelirken, sipariş ettikleri haberin de daha içerde bulundukları sırada yayına girdiği dikkat çekti.

MEMURA KUMPAS KURMUŞ

Mehmet Fidan'ın "Başkonsoloslukta asker kaçağı çalıştırılıyor" iddiası da gerçekleri yansıtmıyor.

Fidan'ın konsolosluk biriminde görevli olmamasına rağmen söz konusu memur hakkında usulsüzce yazışma yapıp dövizle askerlik hizmetinin iptalini talep ettiği ortaya çıktı. Asker kaçağı olduğu iddia edilen personelin başlattığı hukuki süreç kapsamında dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmasına dair işlem durduruldu.

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