Körfez krizi bitti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn’in sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha’ya kapatmalarıyla başlayan “Körfez krizi”, 3,5 yılın ardından dün imzalanan anlaşmayla resmi olarak sona erdi. Krizin çözülmesi için “büyük bir adım” olarak nitelendirilen anlaşmaya ABD’nin ara buluculuk ettiği belirtiliyor. Bu 3,5 yıllık süre zarfında Katar, ambargocu devletler tarafından kendisine sunulan 13 maddelik yaptırım listesini yerine getirmesine yönelik baskılara boyun eğmedi. Körfez’deki Katar’a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun yol açtığı krizi sonlandıran Suudi Arabistan’ın el-Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde liderler sonuç bildirgesini imzaladı. KİK zirvesi, El-Ula kentinde bir vadide inşa edilen dışı aynalarla kaplı “Maraya Salonu”nda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, KİK Zirvesi için ülkeye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi sarılarak karşıladığı görüldü.
“SUUDİ ARABİSTAN’I NURLANDIRDIN”
- Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın yayınladığı videoda, Veliaht Prens Bin Selman’ın, zirvenin yapılacağı El-Ula kentine gelen Katar Emiri Al Sani’ye uçaktan indikten sonra sıcak bir karşılama yaptı ve ikili Kovid 19’a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf verdi. Suudi basınında çıkan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Katar Emiri’ne karşılama sırasında “Selam, selam. Suudi Arabistan Krallığı’nı nurlandırdın” dedi.
İSTİKRAR VE DAYANIŞMA ANLAŞMASI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, açılışta yaptığı konuşmasında, “Bugün bölgemizi kalkındırma ve çevremizi kuşatan zorluklara karşı çabalarımızı birleştirmeye en çok muhtaç olduğumuz gündür. El-Ula Zirvesi’nde imzalanacak anlaşma, herkesin iş birliğiyle oluşan bu çabalar sayesinde sağlandı. Körfez, Arap ve İslam bölgesinin istikrarına yönelik dayanışmayı içeren bu anlaşma, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki kardeşlik unsurlarını pekiştiriyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından liderler, 41. KİK zirvesi sonuç bildirgesini imzaladı.
TEMİZ SAYFA AÇMA İSTEĞİ
- ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, hem Katar hem Suudi Arabistan’ın bu anlaşmayı Donald Trump yönetimine yönelik bir “jest” olarak gördüğünü ve bu ülkelerin yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için temiz bir sayfa açmaya hazırlandığını belirtti. ABD medyasına sızan haberlerde, anlaşma kapsamında Katar’a uygulanan ambargonun ve şartların kaldırılması karşılığında, Doha’nın ambargocu ülkeler aleyhine açtığı davaları geri çekeceği iddia ediliyordu.
KUSHNER DE ZİRVEDEYDİ
Zirveye, Bahreyn adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katılıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, zirveye başkanlık ediyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner’ın yanı sıra Katar’a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de zirveye katılan isimler arasında yer alıyor.
Anlaşmaya dünyadan destekKörfez bölgesinde 3,5 yıldır devam eden krizin anlaşmayla sona ermesi başta Türkiye olmak üzere, bölge ülkeleriyle, uluslararası kurumlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Körfez İşbirliği Konseyi’nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir.” ifadeleri kullanıldı.
- Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez ülkelerinin anlaşmazlıkları bitirmek ve uzlaşı sağlamak için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nin, KİK ülkeleri arasındaki iş birliği ve güveni artıracağına işaret edildi. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Katar ve Suudi Arabistan’daki kardeşlerimizi, Kuveyt Devleti’nin başarılı çabalarıyla, uçuşları yeniden başlatmaları ve ilişkileri yeniden tesis etmelerinden dolayı tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ve Suudi Arabistan ile Katar’ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Katar ile Suudi Arabistan’ın kara deniz ve hava sınırlarını karşılıklı açma kararını “memnuniyet verici ve olumlu haber” olarak değerlendirdi.