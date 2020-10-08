Körfez turu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar’ı ziyaret etti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Erdoğan daha sonra Katar’a geçerek Emir Şeyh Temim bin Hamed ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar’da da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.
Katar’da da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kuveyt ve Katar’ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan’a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek


TAZİYELERİNİ İLETTİ

Erdoğan ilk olarak Kuveyt’e gitti. Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alındı, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Yaklaşık 1 saat Kuveyt’te kalan Erdoğan daha sonra Katar’a geçti. Erdoğan’ı Katar’ın başkenti Doha’da Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Deniz Sarayı’nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi. Erdoğan ve Al Sani, iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdi ve bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a taziyelerini iletti.

Kuveyt’in yeni Veliaht Prensi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kardeşi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Veliaht tayin etti. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA’nın haberine göre, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, “Sabah ailesi, yeni Veliahtın seçilmesini tebrik ediyor ve Meşal el-Ahmed’e başarı dileklerinde bulunuyor” dedi. Ülkede yayın yapan “El-Kabas” gazetesi de bugün yapılacak Meclis oturumunda yeni Veliaht için “biat töreni” düzenlenmesine yönelik Emirlik kararının parlamentoya gönderileceğini yazdı.

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