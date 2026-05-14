Körfez ülkelerinden 'İran bağlantılı hücrelere' operasyon zirvesi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının, düzenledikleri olağanüstü toplantıda İran bağlantılı olduğu belirtilen hücrelere yönelik operasyonları ve bölgedeki güvenlik gelişmelerini görüştüğü bildirildi.

KİK’ten yapılan açıklamaya göre içişleri bakanları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki KİK Genel Sekreterliği merkezinde Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.

'İran bağlantılı hücreler' Körfez'in gündeminde

İran bağlantılı olduğu belirtilen hücrelere yönelik operasyonlar ve bölgedeki güvenlik gelişmelerinin görüşüldüğü toplantıda, söz konusu hücrelerin yakalanmasının ardından içişleri bakanlıkları ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, Körfez ülkelerindeki güvenlik birimlerinin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen bazı hücreleri ortaya çıkarma ve etkisiz hale getirme konusundaki rolünden övgüyle söz edilirken, bunun güvenlik kurumlarının hazırlık düzeyi ve etkinliğini yansıttığı ifade edildi.

'Ortak mücadele' kararlılığı

Bakanların toplantısında, KİK ülkelerinin güvenlik ve istikrarını hedef alan her türlü girişime karşı ortak mücadele kararlılığının altı çizilirken, terörizmin tüm biçimleriyle mücadele edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bölgedeki güvenlik durumu ile Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından ortaya çıkan gelişmeler karşısında ortak güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesi konularının değerlendirildiği toplantıda, KİK ülkelerinin güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğu vurgulandı.

Kuveyt geçtiğimiz gün, İran Devrim Muhafızları mensubu olduklarını belirttiği bazı kişilerin ülkeye sızma girişiminde bulunduğunu ve çıkan çatışmanın ardından gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Kuveyt ayrıca İran’ın Büyükelçisi Muhammed Tutunci’yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığını ve 41 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Kuveyt’in suçlamalarını reddederek, gözaltına alınan 4 İranlı sahil güvenlik görevlisinin rutin devriye görevi sırasında seyir sistemindeki arıza nedeniyle Kuveyt kara sularına girdiklerini savunmuştu.







