Körfez'de yeni kriz: İran, İngiliz petrol tankerine el koydu

Dünya petrol ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda İranile ABD arasında yaşanan drone krizi yeni bir boyut kazandı.

İran Devrim Muhafızları, İngiltere bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu.

İran'dan tanker missillemesi

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yaptırım kararlarının ardından, Suriye'ye petrol taşıyan bir İran petrol tankerine Cebelitarık'ta İngiliz savaş gemilerince el koyulmuştu.

İran yönetimi, İngiltere'ye misilleme tehdidinde bulunarak tankerini serbest bırakılmasını istemişti. İngiltere ise bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndermişti.

İran, İngiliz tankerine el koydu

İran yönetimi, yaşanan bu krizden iki hafta sonra İngiliz bandıralı Stena İmpero tankerine el koydu.

Suudi Arabistan'a giderken İran karasularına yöneldi

Rotası SuudiArabistan olan 'Stena Impero' petrol tankeri ani bir dönüşle İran kara sularına yöneldi. 18 dakika sonra lokasyon güncellemesi yapan gemi İran karasularında görüldü.

İngiliz şirketten ilk açıklama: Tankerle iletişim kuramıyoruz

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de acil toplantı

İngiltere'de bu olay üzerine acil güvenlik kabinesi toplandı. Bölgede çok sayıda ABD ve İngiliz savaş gemisi bulunmasına rağmen, İran'ın bir petrol tankerine el koymasının askeri gerilimi tetiklemesinden endişe ediliyor.