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Dünya Körfezde yoğun diplomasi trafiği Katar ve Suudi Arabistan üç yıllık krizin ardından anlaşmaya çok yakın
ORTADOĞU

Körfez'de yoğun diplomasi trafiği: Katar ve Suudi Arabistan üç yıllık krizin ardından anlaşmaya çok yakın

Körfez'deki krizde ilerleyen saatlerde önemli gelişmeler yaşanabileceği duyuruldu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Kushner'in, Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor. Trump yönetiminin Suud Katar gerginliğine yönelik adım atmak istediği biliniyor. Suudi Arabistan ile Katar'ın 3 yıllık krizin ardından anlaşma imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Körfez ülkeleri arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden krizde, ilerleyen saatlerde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Körfez krizi dosyasıyla ilgili gelişmeleri takip eden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerleyen saatlerde Körfez uzlaşısına yönelik bir açıklamanın beklendiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynak, aynı zamanda 3 yıldır devam eden krize ilişkin beklentilerin seyrinde ani bir değişiklik olasılığının da uzak olmadığını ifade etti.

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalında yayınlanan haberde ise Körfez krizi kapsamında aktif bir hareketlilik olduğu belirtildi.

KUSHNER KRİZ ÜLKELERİNİ GEZİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Kushner'in, Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Kushner, Suudi Arabistan'ın Neom kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

Öte yandan Suudi Arabistan ile Katar'ın 3 yıllık krizin ardından anlaşma imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

TRUMP SUUD-KATAR GERGİNLİĞİNE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Amerikan medyasında ayrıca, Kushner'in ziyaretinin İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekerken, Donald Trump yönetiminin görevdeki son haftalarında Suudi-Katar gerginliği ve İsrail'le normalleşme konusunda adımlar atmak istediği yönündeki haberler öne çıkıyor.

KÖRFEZ KRİZİ NEDİR?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

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