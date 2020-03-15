Dünya Korona fırsatçıları yandı Ticaret faaliyetleri askıya alınacak
ASYA

Korona fırsatçıları yandı: Ticaret faaliyetleri askıya alınacak

Koronavirüsünü fırsat bilerek bazı ürünlere fahiş fiyat uygulayanlara Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından aidatının 10 katı para cezası ve ticaretini askıya alma işlemi uygulanacak. Edirne Ticaret Borsası da fahiş fiyat uygulayan esnafa disiplin ve para cezası uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, korona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından fahiş fiyat uygulayan esnafa uygulayacakları yaptırımları anlatmak için basın toplantısı gerçekleştirdi.

Edirne’de fahiş fiyat uygulayan esnaf hakkında henüz şikayet almadıklarını söyleyen Zıpkınkurt, “Fahiş fiyat uygulayan üyelerimiz olursa kurum olarak en ağır cezayı vermeye hazırız” dedi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN ŞİKAYET EDEBİLİRLER

Zıpkınkurt, tüm disiplin kurulları ve meclisiyle beraber denetimlere başladıklarını açıklayarak, ayrıca Whatsapp şikayet hattı uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade etti. Whatsapp şikayet numaralarının “0533 745 83 76” olduğunu vurgulayan Zıpkınkurt, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşların bu numara en hızlı şekilde şikayetlerini dile getirmelerini istedi. Fahiş fiyat uygulayan esnafa aidatının 10 katına kadar para cezası ve ticaretini askıya alma cezası uygulayacaklarının altını çizen Zıpkınkurt, fırsatçılara geçit vermeyeceklerini vurguladı.

“Ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Kovid-19) isimli hastalık sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Birliğimize şikayetler ulaşmaktadır” diyen Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ise, “Böyle bir tutum içine girenler hem hukuka hem örf ve adetlerimize hem de ahlaki değerlerimize aykırı davranmış olacaktır” dedi.

HAKSIZLIK YAPAN FİRMALAR CEZALANDIRILACAK

“Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmaları çalıştırılacak ve bu haksızlıkları yapan firmalara gereken cezalar verilecektir” diyen Öztürk, “Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalınmayacaktır. Bize verilen yasal haklar çerçevesinde, Edirne Halkının ve Üyelerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız” açıklamasında bulundu.

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