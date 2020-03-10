Dünya Koronavirüs Avrupa Merkez Bankasına da sıçradı
AVRUPA

Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na da sıçradı

Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Virüslü kişiyle ona yakın çalışan 100 ECB personeli önlem amacıyla geçici olarak evden çalışacak.

Haber Merkezi AA
Virüs tespit edilen ve ona yakın oturan 100 personel geçici olarak evden çalışacak.
Virüs tespit edilen ve ona yakın oturan 100 personel geçici olarak evden çalışacak.

Çin'ini Vuhan kentinden dünyaya yayılarak alarm seviyesine ulaşan koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na da sıçradı. ECB'den yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Kovid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.

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İş seyahatlerine kısıtlama

Açıklamada, ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı hatırlatıldı.

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  • ECB'nin, 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği de bildirildi. Bu arada, Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank, başkent Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
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