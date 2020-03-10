Virüs tespit edilen ve ona yakın oturan 100 personel geçici olarak evden çalışacak.

Çin'ini Vuhan kentinden dünyaya yayılarak alarm seviyesine ulaşan koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na da sıçradı. ECB'den yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Kovid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.

HAYAT İtalya'da kırmızı alarm: 60 milyonluk ülke karantinada, toplantılar yasaklandı seyahatler kısıtlandı

İş seyahatlerine kısıtlama

Açıklamada, ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı hatırlatıldı.

DÜNYA Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Trump koronavirüs mü kaptı?