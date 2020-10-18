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AVRUPA

Koronavirüs Avrupa'nın başkentini korkutuyor: Sokağa çıkma yasağı başladı

Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı. Fransa'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı. Sokağa çıkma yasağına uyulması için, belediye güvenlik görevlilerinin yanı sıra hükümet 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Haber Merkezi AA
Yasağın uygulanmaya başlamasından itibaren Paris sokaklar boş kaldı.
Yasağın uygulanmaya başlamasından itibaren Paris sokaklar boş kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in gün boyunca kalabalık olan sokakları, koronavirüs salgını kapsamında uygulanması kararlaştırılan yasağın başlama saatlerine yakın tenhalaşmaya başladı. Paris sakinleri, yasağın başladığı saat 21.00 itibarıyla evlerine dönmek için koşuşturdu.

Yasağın başlamasının ardından, sokaklarda en çok evsizler, göçmenler ve temizlik görevlileri göze çarptı.

Sokağa çıkma yasağına uyulması için, belediye güvenlik görevlilerinin yanı sıra hükümet 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

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4 hafta sürecek

Yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 4 hafta süreliğine yürürlüğe girdi.

Ülkede, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı.

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