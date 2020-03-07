Koronavirüs endişesiyle kapatılan Kabe yeniden ziyarete açıldı

Suudi Arabistan’da korona virüsü vaka sayısının 5’e yükselmesinin ardından Suudi yetkililer, tedbir amacıyla hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Tedbir için kapatılan Kabe ve Mescid-i Nebevi, başlatılan dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle yeniden ziyarete açıldı.

Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durdurulmuş umre ziyaretçilerine giriş yasağı gelmişti.

Akşam saatlerinde Kabe’nin etrafını görüntüleyen bir Türk vatandaşı, "Sabah namazını, öğle namazını kıldık, hiç problem yoktu. İkindi namazında Ravza-i Mutahhara’nın Babüsselam Kapısı ile Babül Feth Kapısı yani Umrecilerin Peygamberimizi selamladığı, Babüsselam’dan girerek selamlayıp Babül Feth’ten çıkılan kapılar ikindi namazına yarım saat kala kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Dezenfekte edilen bölge girişlere kapatıldı.



Kabe alanına dahi kimse alınmıyor

Mekke’den Umre ziyareti için gelen kişilerin içeri alınmadığını söyleyen Türk vatandaşı, "Bahçesine dahi, alanına dahi kimse alınmıyor" dedi.

Kabe, ilk kez bu böyle tek görüntüendi.

Öte yandan Suudi yetkililer, koronavirüsünün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için hac ibadetiyle ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.

DÜNYA Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu: Umre ziyaretçileri ibadetlerini yerine getiremiyor