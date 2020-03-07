Dünya Koronavirüs endişesiyle kapatılan Kabe yeniden ziyarete açıldı
ORTADOĞU

Koronavirüs endişesiyle kapatılan Kabe yeniden ziyarete açıldı

Koronavirüsü vakalarının artmasının ardından Kabe’ye ziyaretleri durduran Suudi Arabistan, dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe’yi yeniden ziyarete açtı.

Haber Merkezi İHA
Tedbir için kapatılan Kabe, başlatılan dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle yeniden ziyarete açıldı.
Tedbir için kapatılan Kabe, başlatılan dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle yeniden ziyarete açıldı.

Suudi Arabistan’da korona virüsü vaka sayısının 5’e yükselmesinin ardından Suudi yetkililer, tedbir amacıyla hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Tedbir için kapatılan Kabe ve Mescid-i Nebevi, başlatılan dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle yeniden ziyarete açıldı.

Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durdurulmuş umre ziyaretçilerine giriş yasağı gelmişti.
  • Akşam saatlerinde Kabe’nin etrafını görüntüleyen bir Türk vatandaşı, "Sabah namazını, öğle namazını kıldık, hiç problem yoktu. İkindi namazında Ravza-i Mutahhara’nın Babüsselam Kapısı ile Babül Feth Kapısı yani Umrecilerin Peygamberimizi selamladığı, Babüsselam’dan girerek selamlayıp Babül Feth’ten çıkılan kapılar ikindi namazına yarım saat kala kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Dezenfekte edilen bölge girişlere kapatıldı.

Koronavirüs sebebiyle Kabe'de tavaf durdu
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Koronavirüs sebebiyle Kabe'de tavaf durdu
Koronavirüs'e karşı önlem almak için Kabe'nin ana zemininde bir süreliğine tavaf durdu. İlaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıktan sonra girişlere izin verilecek.

Kabe alanına dahi kimse alınmıyor

Mekke’den Umre ziyareti için gelen kişilerin içeri alınmadığını söyleyen Türk vatandaşı, "Bahçesine dahi, alanına dahi kimse alınmıyor" dedi.

Kabe, ilk kez bu böyle tek görüntüendi.

Öte yandan Suudi yetkililer, koronavirüsünün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için hac ibadetiyle ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.

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