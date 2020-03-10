Dünya Koronavirüs İranı sardı Hamaneyin nevruz konuşması iptal edildi
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Koronavirüs İran'ı sardı: Hamaney’in nevruz konuşması iptal edildi

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in her yıl nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın koronavirüsü nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada, İran’da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen nevruz ayında (21 Mart) Meşhed kentinde halka hitaben yapacağı konuşmanın koronavirüsü nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ofisten yapılan açıklamada İranlılardan Meşhed kentine gitmemeleri istenirken İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in bu yıl konuşma yapmayacağı belirtildi.

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İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Yapılan yazılı açıklamada koronavirüsü tehdidine karşı şehirler arası yolculuğun yapılmaması gerektiği ve sağlık yetkililerinin kalabalık ortamlardan uzak durulması yönündeki uyarılarının dikkate alındığı belirtilerek,”Koronavirüsün önüne geçmek için Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in yapacağı konuşma iptal edildi” ifadesi kullanıldı.

İran’da artan koronavirüsüne önlem olarak hükümet 17 eyalete seyahat yasağı getirmişti.

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