Dünya Koronavirüs İsrail seçimlerine damga vurdu Oylar sayılamıyor
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Koronavirüs İsrail seçimlerine damga vurdu: Oylar sayılamıyor

Koronavirüs rastlanan Çin, İtalya, Japonya ve Tayland gibi ülkeleri yakında zamanda ziyaret ettikleri için evlerinde karantinada olan 5 bin 600'den fazla seçmen için 16 özel oy kullanma merkezi kuruldu. Karantina altındaki seçmenlerden yüzde 70'ten fazlası bu merkezlerde oy kullandı. Ancak Merkez Seçim Komisyonu yetkilileri, söz konusu sandıklarda kullanılan oyları saymayı reddetti.

Haber Merkezi AA
İsrail'de seçmenler dün, son 1 yıl içinde üçüncü kez yapılan erken genel seçimler için sandık başına gitmişti.
İsrail'de seçmenler dün, son 1 yıl içinde üçüncü kez yapılan erken genel seçimler için sandık başına gitmişti.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle evlerinde karantinaya alınan kişilerin kullandığı oyları saymayı reddetti.

  • İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, bu oyların İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızında görevli sağlık çalışanları tarafından sayılabileceği belirtildi.

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Ne olmuştu?

İsrail, Kovid-19 endişesiyle Doğu Asya ve İtalya'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamış, yakın zamanda söz konusu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlarına evlerinde 2 hafta karantina altında kalmaları talimatı vermişti.

Ülkede şu ana kadar 12 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

İsrail'de seçmenler dün, son 1 yıl içinde üçüncü kez yapılan erken genel seçimler için sandık başına gitmişti.

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