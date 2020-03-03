Koronavirüs İsrail seçimlerine damga vurdu: Oylar sayılamıyor

İsrail Merkez Seçim Komisyonu yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle evlerinde karantinaya alınan kişilerin kullandığı oyları saymayı reddetti.
- İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, bu oyların İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızında görevli sağlık çalışanları tarafından sayılabileceği belirtildi.
Ne olmuştu?
İsrail, Kovid-19 endişesiyle Doğu Asya ve İtalya'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamış, yakın zamanda söz konusu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlarına evlerinde 2 hafta karantina altında kalmaları talimatı vermişti.
Ülkede şu ana kadar 12 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
İsrail'de seçmenler dün, son 1 yıl içinde üçüncü kez yapılan erken genel seçimler için sandık başına gitmişti.