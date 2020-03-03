Koronavirüs İsrail seçimlerine damga vurdu: Oylar sayılamıyor Koronavirüs rastlanan Çin, İtalya, Japonya ve Tayland gibi ülkeleri yakında zamanda ziyaret ettikleri için evlerinde karantinada olan 5 bin 600'den fazla seçmen için 16 özel oy kullanma merkezi kuruldu. Karantina altındaki seçmenlerden yüzde 70'ten fazlası bu merkezlerde oy kullandı. Ancak Merkez Seçim Komisyonu yetkilileri, söz konusu sandıklarda kullanılan oyları saymayı reddetti.

Haber Merkezi 03 Mart 2020, 11:33 Son Güncelleme: 03 Mart 2020, 11:58 AA