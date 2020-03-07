Koronavirüs İtalyan hükümetine de sıçradı

Çin'de ortaya çıkan ve dünaya yayılan koronavirüs, İran'dan hükümetinden sonra şimdi de İtalyan siyasetçilere bulaştı. İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Partili 54 yaşındaki Nicola Zingaretti, Facebook'tan yayınladığı videoyla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kendini karantinaya aldı
Evinde izole bir ortamda bulunduğunu söyleyen Zingaretti, yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunanlar insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini duyurdu.
İtalya'da corona virüs vakalarının sayısı 4 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi.