Koronavirüs karantina ülkesi İtalya'yı teslim aldı: Bir güne en fazla ölüm!

Ülkede yaklaşık 20 gün önce patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 8 bin 514 olduğunu, ölenler ve iyileşenler de dahil edildiğinde virüs bulaşan toplam kişi sayısının 10 bin 149 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Angelo Borrelli, ölü sayısının bugün 168 kişi artarak 631'e yükseldiğini ifade etti. Bu rakam, üç haftadır salgın nedeniyle acil durum içindeki İtalya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı oldu.

Borrelli, dün 7/24 olarak açıkladığı iyileşen kişi sayısının bugün 280 artarak 1004'e yükseldiğini dile getirdi.

Basın toplantısına katılan İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da virüsün gençlere bulaşmaması için bu kesimin davranışlarının önemli olduğu ifade etti. Brusaferro, Kovid-19'un bulaştığı kişiler arasında yüzde 5-7'lik bir kesimin 30 yaş altı olduğu bilgisini verdi.

OYNAT 00:00 Koronavirüs paniği sonrası Venedik hayalet şehre döndü İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken öte yandan ülkenin önemli turistik merkezlerinden biri olan Venedik'in sokaklarının boş olması dikkat çekti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



Başbakan Conte, AB liderleriyle görüştü

Bu arada, salgın nedeniyle ekonomik olarak da zor günler geçiren İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Avrupa'nın desteği ve iş birliğinin yanı sıra İtalya'nın değişiklik talebini dillendirdiği ekonomik düzenlemeler ele alındı.Conte, duruma ilişkin bilgi vermek üzere muhalefet liderleriyle de bir araya geldi.

Başbakanlıktaki toplantıda liderlerin son çıkan kararnamede belirtildiği üzere birer metre aralıklı oturdukları görüldü.

REKLAM

İtalyan basınında ayrıca hafta sonu başlayan ve dün de ülke geneline yayılan hapishane isyanlarının en şiddetlisinin yaşandığı Modena'daki olaylarda ölü sayısının 7'ye yükseldiğini haberlerine yer verildi.

Öte yandan, İspanya ve Malta'nın ardından Portekiz'in de İtalya uçuşlarını 24 Mart'a kadar durdurduğu açıklandı.

İtalya'da hükümet, dün akşam virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke içinde zorunlu haller ve ilgili mercilerin yetkilendirmesi dışında seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve insanları evde kalmaya davet eden bir kararname çıkarmıştı.

FOTOĞRAF 45 Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz. dedi. Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik. diye konuştu. Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti. Bugünden itibaren hükümetin tüm ortaklarıyla ülke genelinde daha güçlü ve sıkı önlemler almaya karar verdiklerini aktaran Başbakan Conte, Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı... Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı. ifadelerini kullandı. İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti. Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi. Giuseppe Conte, AB'den bütçe açığı konusunda daha fazla bütçe esnekliği de talep edebileceklerini söyledi. Conte, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini de dile getirdi. Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak. Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi Karantinaya alınan 60 milyonluk İtalya’dan çarpıcı fotoğraflar Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan koronavirüs İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararn ameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



