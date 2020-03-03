Dünya Koronavirüs nedeniyle can kaybı 2 bin 945e yükseldi
ASYA

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 2 bin 945'e yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 945’e yükseldi. Son 24 saat içinde 31 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen vaka sayısı 80 bin 151'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıktı.

Son 24 saatte 31 can kaybı

Fotoğraf:Arşiv

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 125 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

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İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Başkent Tahran'da koronavirüs teşhisi konulan hastalar, özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından belirlenen hastanelerde tedavi ediliyor.


Ciddi vaka sayısı 80 bin 151

Fotoğraf: Arşiv

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong’dan olmak üzere 2 bin 945’e ulaşırken, tespit edilen vaka sayısı 6 bin 806'sının durumu ciddi olmak üzere 80 bin 151’e çıktı.

Bununla birlikte Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 47 bin 204’e yükselirken, virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 587’ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 40 bin 651’e geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 100’e ulaştı.

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Koronavirüs korkusundan Merkel'in elini sıkmadı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, ülkede hızla yayılan Koronavirüs nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel'in elini sıkmadı.

Koronavirüs ne zaman, nerede ortaya çıktı?

Fotoğraf: Arşiv
  • Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
  • Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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