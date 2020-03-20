Dünya Koronavirüs salgını nedeniyle 40 milyon insana evde kalma emri verildi
AMERİKA

Koronavirüs salgını nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde yaşayan 40 milyon insana ‘evde kalma emri’nin çıkarıldığı belirtildi. Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
California'da insanlara evde kalın emri
California'da insanlara evde kalın emri

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.

SALGININ EN FAZLA YAYILDIĞI İKİNCİ EYALAET

  • Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.

Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

California, 910 koronavirüs vakası ve 19 ölüm ile Washington ve New York'tan sonra ABD'de salgının en fazla etkilediği eyaletlerin başında geliyor.

Son güncellemelere göre New York, en az 5 bin 298 Kovid-19 vakası ile ülkede başı çekerken, onu 1376 teyid edilmiş vaka ile Washington eyaleti izliyor.

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