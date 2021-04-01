Koronavirüs salgınının çığırından çıktığı Fransa'da Macron'dan aşı vurgusu

Koronvirüse karşı sıkı önlemlerin alındığ Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşı çağrısı yaptı. Vakaların arttığı ükede Macron Twiter hesabından "Aşı aşı aşı" yazdı.

Fransa'da dün gece ülkede daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıklandı.

FRANSIZLARA ÇAĞRI

Alınan tedbirleri açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Fransızları tedbirlere daha dikkatli şekilde uymaya çağırdı.

Salgının hala hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini ifade eden Macron, şimdiye kadar alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirtti.

AŞI VURGUSU

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Macron, koronavirüs salgının çözümü için tek umut olarak aşıları gösterdi. Macron, sosyal medya hesabından 3 kere aşı vurgusu yaptı.

Vacciner, vacciner, vacciner. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2021

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 59 bin 38 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 644 bin 423’e yükseldi.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 644 bin 423’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 303 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 640’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 53’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 463 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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