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Dünya Koronavirüs teşhisi konan Trumpa destek gösterisi
AMERİKA

Koronavirüs teşhisi konan Trump'a destek gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Koronavirüs teşhisi konan Trump'ın tedavi gördüğü hastanenin önüne gelen ABD'liler burada Trump'a destek eylemi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Destekçileri Trump'ı yalnız bırakmadı.
Destekçileri Trump'ı yalnız bırakmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Trump'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reeds Hastanesi önüne gelen sevenleri destek eylemi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için Washington’ta bulunan askeri Walter Reeds Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Eylemciler, ABD bayrağının yanı sıra Tump’ın resimleri taşıyarak Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Trump’ın sevenleri, “Geçmiş olsun Trump”, ”Trump için dua ediyoruz” sloganları attı. New York’un Staten Island ilçesinde de bir araya gelen eylemciler, Trump için destek sloganları attı.

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