Koronavirüs teşhisi konan Trump'a destek gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Trump'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reeds Hastanesi önüne gelen sevenleri destek eylemi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için Washington’ta bulunan askeri Walter Reeds Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Eylemciler, ABD bayrağının yanı sıra Tump’ın resimleri taşıyarak Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Trump’ın sevenleri, “Geçmiş olsun Trump”, ”Trump için dua ediyoruz” sloganları attı. New York’un Staten Island ilçesinde de bir araya gelen eylemciler, Trump için destek sloganları attı.