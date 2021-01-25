Dünya Koronavirüs toplantısında Candy Crush oynadı sonra özür diledi
AVRUPA

Koronavirüs toplantısında Candy Crush oynadı sonra özür diledi

Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile birlikte korona virüs önlemlerinin ele alındığı toplantıda Candy Crush oynadığının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Haber Merkezi İHA
Bodo Ramelow.
Bodo Ramelow.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak’ta 16 eyalet Başbakanı ile koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlamaları değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

OYUN OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ

Ülkenin geleceğine ve koronavirüs mücadelesine ilişkin karaların alınacağı önemli bir toplantıda ardından Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow’un Candy Crush oynadığı ortaya çıktı. Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelow, katıldığı bir televizyon programında, toplantı sırasında Candy Crush oynadığını itiraf etti. Toplantı sırasında diğer eyalet Başbakanlarının bazılarının Sudoku oynadığını, bazıları satranç veya Scrabble oynadığını ifade etmesi özelikle muhalefet çevresinde ve medyada "böyle önemli bir toplantıda yaşanılan ciddiyetsizlik" olarak sert eleştiriler yönetildi. Ramelow, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

MERKEL'DEN DE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, Sol Partililerin bir etkinliğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’i küçümseyici "Merkelchen" (Küçük Merkel, Merkelcik) ifadelerini kullanan Ramelow, Pazar akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel’e karşı kullandığı ifadelerin bir erkek cehaleti olduğunu belirterek, "Merkelchen" ifadesinden dolayı Şansölye’nin adını küçümsemek bir erkek cehaletiydi. Bunun için içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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