Koronavirüse direnen en yaşlı kadın: 6 günde iyileşip taburcu oldu
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, 6 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Zhang Guangfen isimli hasta, şimdiye dek iyileşen en yaşlı kişi oldu.
Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınının çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan 103 yaşında Zhang Guangfen adındaki kadın, 6 günlük tedavinin ardından iyileşti.
İngiliz yayın kuruluşu Daily Mail'in haberine göre; 103 yaşındaki Zhang, şimdiye iyileşen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti. Daha önce 101 yaşında bir hasta iyileşmişti. Zhang tedavi eden doktor Zeng Yulan, 103 yaşındaki kadının başka bir hastalığı olmadığından dolayı hızlı bir şekilde iyileştiğini söyledi. Geçen hafta hastaneye kaldırılan Zhang'ın, durumu kritikti ve zar zor iletişim kurabiliyordu.