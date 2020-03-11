Dünya Koronavirüse direnen en yaşlı kadın 6 günde iyileşip taburcu oldu
ASYA

Koronavirüse direnen en yaşlı kadın: 6 günde iyileşip taburcu oldu

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, 6 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Zhang Guangfen isimli hasta, şimdiye dek iyileşen en yaşlı kişi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşlı kadın tedaviye alındığında durumu kritikti.
Yaşlı kadın tedaviye alındığında durumu kritikti.

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınının çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan 103 yaşında Zhang Guangfen adındaki kadın, 6 günlük tedavinin ardından iyileşti.

Çin'de 100 yaşında bir kişi koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti
DÜNYA
Çin'de 100 yaşında bir kişi koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti

Yaşlı kadının sağlık durumu iyi.

Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
FOTOĞRAF 24
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Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektanlara yöneldi.
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Eczanelerde dezenfektan bulmakta sıkıntı çekenler çareyi 80 derece kolonya almakta buluyor.
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Kolonya satan dükkanlar adeta vatandaşların akınına uğruyor.
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İstanbul Beşiktaş'ta eczanesi olan Fulya Sütsever, 2 aydır zaten maske çok satılıyordu. Şimdi alkol içeren el dezenfektanı ve kolonya çok satılıyor. Bir de bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar çok satılıyor.
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Eczaneden maske ve kolonya alan Seda Yılmazmaden isimli vatandaş ise “Olayın etkisi altındaydık, dün akşam da duyunca daha da çok etkilendim. Oğlumu, torunumu, kendimi düşündüm. Onun için bunları aldım dedi.
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İzmit Kocaeli'de 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında, da yoğunluk oluşturdu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk, Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız dedi.
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Yalova’da ise benzer manzaralar vardı.
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Kolonya satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Leyla Dilsizoğlu, “Keşke gelmeseydi, ama maalesef geldi. Bu da beraberinde limon kolonyasına olan rağbeti artırdı dedi.
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Dezenfektan da tercih edenler olduğunu belirten Dilsizoğlu, Vatandaşlar ağırlıklı olarak 70 ve 80 derece limon kolonyasına yöneliyorlar. Unutulmamalı ki öncelikle ellerimizi yıkayacağız, sonra kolonya kullanacağız” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, 90 gün sonra ilk kez Türkiye'de görüldü. İsmi açıklanmayan 60 yaşındaki bir erkekte koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yurdun dört bir yanında, vatandaşları korku sardı. Eczanelere akın eden vatandaşlar bol bol maske, eldiven, el dezenfektanı ve ıslak mendil aldı, en çok kolonya tercih edilirken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu

Başka hastalığı yok diye hızlı iyileşti

İngiliz yayın kuruluşu Daily Mail'in haberine göre; 103 yaşındaki Zhang, şimdiye iyileşen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti. Daha önce 101 yaşında bir hasta iyileşmişti. Zhang tedavi eden doktor Zeng Yulan, 103 yaşındaki kadının başka bir hastalığı olmadığından dolayı hızlı bir şekilde iyileştiğini söyledi. Geçen hafta hastaneye kaldırılan Zhang'ın, durumu kritikti ve zar zor iletişim kurabiliyordu.
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