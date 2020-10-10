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Dünya Koronavirüse yakalanan Trump nasıl hissettiğini açıkladı Son 8 saattir ilaç bile almıyorum
AMERİKA

Koronavirüse yakalanan Trump nasıl hissettiğini açıkladı: Son 8 saattir ilaç bile almıyorum

Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, son 8 saattir hiçbir ilaç kullanmadığını ve kendini iyi hissettiğini açıkladı. Trump, 'evinin bodrum katından çıkmıyor' diye eleştirdiği Demokrat rakibi Joe Biden'a da gönderme yaparak, "Ben virüs konusunda bir tehlike olduğunu biliyordum ama hayatının geri kalanında evinin bodrum katında saklanan biri olamam. Ben dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülkeyi yönetiyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonraki ilk mülakatını Fox televizyonunda yayınlanan Tucker Carlson Show için Doktor Marc Siegel'in sorularını yanıtlayarak verdi.

Şu anda kendini "oldukça güçlü" hissettiğinin altını çizen Trump, "Walter Reed Askeri Hastanesine giderken kendimi çok güçlü hissetmiyordum ancak bu hastalığı geçiren birçok insanın aksine nefes sorunum yoktu. " ifadesini kullandı.

Siegel'in "Doktorların dediği vakitten önce hastaneden ayrılmak istediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Evet istedim. Beni sadece gözlem için orada tutmak istediler ama ben ilk günden sonra zaten kendimi çok iyi hissediyordum." yanıtını verdi.

  • Trump, "Son 8 saattir, hiçbir ilaç almıyorum. Bu da beni daha iyi hissettiriyor çünkü ilaç almayı sevmiyorum." ifadesini kullandı.

Hastanede akciğer tomografisi çekildiğini belirten Trump, "Akciğerde biraz tıkanıklık olduğunu söylediler ama her gün daha da iyileştim." diye konuştu.

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BİDEN'A ELEŞTİRİ

Trump, "evinin bodrum katından çıkmıyor" diye eleştirdiği Demokrat rakibi Joe Biden'a da gönderme yaparak, "Ben virüs konusunda bir tehlike olduğunu biliyordum ama hayatının geri kalanında evinin bodrum katında saklanan biri olamam. Ben dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülkeyi yönetiyorum." dedi.

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"ŞU ANA KADAR SORUN YAŞAMADIM"

Kendisine verilen steroid'in yan etkileri olup olmayacağına ilişkin bir soruya Trump, "Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Bence ben bu ilacı iyi tolere ettim." yanıtını verdi.

Trump, Kovid-19 tedavisi gören kişiler için de plazma bağışında bulunacağını açıkladı.

  • Kovid-19'u nerede kapmış olabileceğinin sorulması üzerine Trump, "Bilmiyorum. Beyaz Saray'da büyük etkinlikler oluyordu belki de orada kaptım. Ama gerçekten bilmiyorum." dedi.

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