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Koronavirüse yakalanan Trump'tan videolu mesaj: Gayet iyi olduğumu düşünüyorum

Koronavirüse yakalanan Trump'tan videolu mesaj: Gayet iyi olduğumu düşünüyorum

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Dün gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ilk açıklamasını Twitter üzerinden video mesaj yoluyla yaptı.

Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.

  • Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.

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