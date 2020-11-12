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Dünya Koronavirüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı
AVRUPA

Koronavirüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde tedavi gören Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Devlet Başkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Zelenskiy’nin sağlık durumuna ilişkin, "Önce eve gitti, ancak sonra daha doğru bir şekilde izole olmak ve hastalığı kimseye bulaştırmamak için hastaneye gitmeye karar verdi. Hastalar için daha iyi koşullar mevcut. Ciddi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

Bakanlar da koronavirüse yakalandı

Zelenskiy ile birlikte Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Zelenskiy’nin yardımcılarından 3 üst düzey yetkilinin de virüse yakalandığı belirtildi. Ukrayna’da açıklanan son verilere göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 45’e, toplam vaka sayısı ise 500 bin 865’e yükseldi.

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