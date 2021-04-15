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Dünya Koronavirüste korkunç bilanço Brezilyada 24 saatte 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Koronavirüste korkunç bilanço: Brezilya'da 24 saatte 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 459 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüste korkunç bilanço: Brezilyada 24 saatte 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 73 bin 513 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 673 bin 507’ye çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 170 bin 771 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 3 bin 459 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 361 bin 884'e yükseldi.

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  • Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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