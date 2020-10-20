Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar: Yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmak yasak

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.
Kısmi sokağa çıkma yasağının saati erkene çekilecek
- Bazı bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında Hasavne, gece uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den itibaren bir saat erkene çekileceğini belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Hasavne, ticari işletmelerin ise 22.00 itibarıyla kapatılacağını kaydetti.
Eğitim birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edecek
- Salgın nedeniyle yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildiren Hasavne, eğitime de birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edileceğini dile getirdi.
Ürdün'de bugüne kadar Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 972 vaka tespit edildi.