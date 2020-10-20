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Dünya Ürdünde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar Yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmak yasak
ORTADOĞU

Koronavirüste son durum: Ürdün'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar: Yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmak yasak

Koronavirüsün dünya genelinde yükselişinin sürmesi üzerine ülkeler de tedbir amaçlı yeni kararlar almaya devam ediyor. Ürdün hükümeti de yeni kararlar alan ülkeler arasında bulunuyor. Ülkenin Başbakanı Beşir el-Hasavne alınan kararları açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmanın yasak olacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.

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Kısmi sokağa çıkma yasağının saati erkene çekilecek

  • Bazı bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında Hasavne, gece uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den itibaren bir saat erkene çekileceğini belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Hasavne, ticari işletmelerin ise 22.00 itibarıyla kapatılacağını kaydetti.

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Eğitim birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edecek

  • Salgın nedeniyle yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildiren Hasavne, eğitime de birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edileceğini dile getirdi.

Ürdün'de bugüne kadar Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 972 vaka tespit edildi.

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