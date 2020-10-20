Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar: Yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmak yasak

İdlib'deki briket evlerde 450 yetim çocuk anneleriyle beraber yaşayacak

İç savaşın yaşandığı Suriye'de, İdlib kentine 200 briket evden oluşan yaşam merkezi kuruldu. Briket evler yapılan açılış töreninin ardından yetim ailelere teslim edildi. Açılışı yapılan merkezde 450 yetim çocuğun anneleriyle birlikte yaşayacağını ifade eden Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, 'Suriye'de çadır hayatı insanları gerçekten çok zorluyor. Giderek yaklaşan kış mevsimindeki kötü yaşam koşulları da buna eklenince sivillerin çilesi daha da artıyor. Bu mağduriyeti gidermek için İdlib'te inşa ettiğimiz briket evler savaş mağduru aileler için bir sıcak yuva oldu. Bugünde çok anlamlı bir projenin açılışını yapıyoruz' dedi.