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Dünya Koronavirüsün Avrupadaki yıkıcı etkisi sürüyor Günlük ölüm oranı Türkiyenin üç katı
AVRUPA

Koronavirüsün Avrupa'daki yıkıcı etkisi sürüyor: Günlük ölüm oranı Türkiye'nin üç katı

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Salgının ABD ve Avrupa ülkelerindeki yıkıcı etkisi ise devam ediyor. İtalya, İngiltere ve Fransa'da günlük ölüm oranı, Türkiye'nin yaklaşık üç katı. Fransa'da koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 53 bin kişi hayatını kaybederken, İngiltere'de bu rakam 60 bine yaklaştı. Türkiye'de ise mart ayından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 15 binde kaldı. Türkiye aynı zamanda vakaları nokta atışı tespit etmek için 'filyasyon' çalışması yürütüyor. Bu nedenle vaka sayıları yapılan testler sonucu yüksek çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya geliyor.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya geliyor.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında bugüne kadar 64 milyon vaka görüldü. Salgından en çok etkilenen ülkeler ise ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, İspanya, İngiltere ve Hindistan gibi ülkeler oldu.

Avrupa ülkelerinden Fransa'da bugüne kadar 2.5 milyona vaka görüldü. Bu rakam, İspanya'da 1 milyon 682 bin, İngiltere'de 1 milyon 659 bin ve İtalya'da 1 milyon 641 bin olarak açıklandı. Türkiye'de ise vaka sayısı toplamda 700 bin oldu.

AVRUPA'DA ÖLÜM ORANLARI TÜRKİYE'NİN İKİ KATI

Avrupa ülkelerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da Türkiye'nin dört beş katına ulaştı. Fransa'da bugüne kadar 53 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam İngiltere'de 60 bine yaklaşırken, İspanya'da 45 bini buldu. Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 binde kaldı.

Avrupa'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte İtalya'da 822, İngiltere'de 498, Fransa'da 340, İspanya'da 337, Portekiz'de 82 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Avrupa'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte İtalya'da 822, İngiltere'de 498, Fransa'da 340, İspanya'da 337, Portekiz'de 82 kişi öldü

İNGİLTERE'DE GÜNLÜK ÖLÜM ORANI TÜRKİYE'NİN 3 KATI

Avrupa'da günlük ölüm oranları da Türkiye'nin iki-üç katı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dün 193 olarak açıklandı. İngiltere'de bu rakam 608 ve Fransa'da ise 310 seviyesinde. Almanya'da da salgın nedeniyle dün 453 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin yıldızı parladı: Koronada sağlık sistemi çöken Avrupa’dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin yıldızı parladı: Koronada sağlık sistemi çöken Avrupa’dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor

TÜRKİYE'DE ÖLÜM ORANI NEDEN AZ?

Türkiye salgının ilk gününden bu yana sağlık sistemi çökmeyen ve işlevsellğini kaybetmeyen nadir ülkelerden biri oldu. Sağlık hizmetlerine son 15 yıldır yapılan yatırımlar sayesinde yoğun bakım hizmetleri kapasitesinin üzerine çıkmadı. Bu da Türkiye'deki ölümlerin azalmasını sağladı.

Avrupa'da sağlık sistemi çöktü: Türkiye'den yoğun bakım yatağı istiyorlar
KORONAVİRÜS
Avrupa'da sağlık sistemi çöktü: Türkiye'den yoğun bakım yatağı istiyorlar

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK VAKALAR NEDEN AVRUPA'DAN FAZLA?

Türkiye, ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından dünyadan farklı olarak 'filyasyon' çalışmaları yürüttü. Bu çalışma sayesinde hem temaslı kişiler hem de semptom gösteren vakalar nokta atışı yapılarak bulunuyor. Günlük test sayısı 200 bine yaklaşan Türkiye, bu çalışmalar sayesinde vakaların tespit edilme süreci hızlandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yüksek test sayısını ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladığını açıkladı.

CNN'den Türkiye'deki sağlık sistemi yayını: Bu imkanlar ABD ve Avrupa'da yok
OYNAT 02:31
CNN'den Türkiye'deki sağlık sistemi yayını: Bu imkanlar ABD ve Avrupa'da yok
ABD medya kuruluşu CNN International, Türkiye'deki en yoğun hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüsle mücadeleyi yerinde görüntüledi. CNN muhabiri çalışmalar hakkında bilgi alırken 'Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var. Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Bu imkanlar ABD ve Avrupa'da yok' ifadelerini kullandı.


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