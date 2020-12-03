Koronavirüsün Avrupa'daki yıkıcı etkisi sürüyor: Günlük ölüm oranı Türkiye'nin üç katı

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya geliyor.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında bugüne kadar 64 milyon vaka görüldü. Salgından en çok etkilenen ülkeler ise ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, İspanya, İngiltere ve Hindistan gibi ülkeler oldu.

Avrupa ülkelerinden Fransa'da bugüne kadar 2.5 milyona vaka görüldü. Bu rakam, İspanya'da 1 milyon 682 bin, İngiltere'de 1 milyon 659 bin ve İtalya'da 1 milyon 641 bin olarak açıklandı. Türkiye'de ise vaka sayısı toplamda 700 bin oldu.

AVRUPA'DA ÖLÜM ORANLARI TÜRKİYE'NİN İKİ KATI

Avrupa ülkelerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da Türkiye'nin dört beş katına ulaştı. Fransa'da bugüne kadar 53 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam İngiltere'de 60 bine yaklaşırken, İspanya'da 45 bini buldu. Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 binde kaldı.

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İNGİLTERE'DE GÜNLÜK ÖLÜM ORANI TÜRKİYE'NİN 3 KATI

Avrupa'da günlük ölüm oranları da Türkiye'nin iki-üç katı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dün 193 olarak açıklandı. İngiltere'de bu rakam 608 ve Fransa'da ise 310 seviyesinde. Almanya'da da salgın nedeniyle dün 453 kişi hayatını kaybetti.

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TÜRKİYE'DE ÖLÜM ORANI NEDEN AZ?

Türkiye salgının ilk gününden bu yana sağlık sistemi çökmeyen ve işlevsellğini kaybetmeyen nadir ülkelerden biri oldu. Sağlık hizmetlerine son 15 yıldır yapılan yatırımlar sayesinde yoğun bakım hizmetleri kapasitesinin üzerine çıkmadı. Bu da Türkiye'deki ölümlerin azalmasını sağladı.

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TÜRKİYE'DE GÜNLÜK VAKALAR NEDEN AVRUPA'DAN FAZLA?

Türkiye, ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından dünyadan farklı olarak 'filyasyon' çalışmaları yürüttü. Bu çalışma sayesinde hem temaslı kişiler hem de semptom gösteren vakalar nokta atışı yapılarak bulunuyor. Günlük test sayısı 200 bine yaklaşan Türkiye, bu çalışmalar sayesinde vakaların tespit edilme süreci hızlandı.

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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yüksek test sayısını ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladığını açıkladı.

OYNAT 02:31 CNN'den Türkiye'deki sağlık sistemi yayını: Bu imkanlar ABD ve Avrupa'da yok ABD medya kuruluşu CNN International, Türkiye'deki en yoğun hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüsle mücadeleyi yerinde görüntüledi. CNN muhabiri çalışmalar hakkında bilgi alırken 'Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var. Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Bu imkanlar ABD ve Avrupa'da yok' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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