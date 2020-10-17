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Dünya Korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı
AVRUPA

Korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yakın korumasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier

Almanya Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in yakın korumasına yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Büro sözcüsü, bu gelişmenin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in karantinaya alındığını duyurdu.

Merkel de karantinaya alınmıştı

Mart ayının sonlarında Almanya Başbakanı Angela Merkel de, temasta bulunduğu doktorunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evinde önlem amaçlı karantinaya almıştı. Karantina sırasında Merkel’in yaptırdığı korona virüs testi negatif çıkmıştı.

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