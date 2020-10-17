Korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı

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Suriye'den Ermenistan'a militanlar bu uçakla taşınıyor: Rejim uçağı Cham Wings, Erivan'a iniş yaptı

Suriye rejimine ait hava yolu şirketi Cham Wings, Suriye'den Ermenistan'a militan taşıyor. Daha önce de Libya, Sudan ve Kongo'dan militan toplayan Suriye rejiminin Cham Wings Havayolları'na ait uçağın Erivan'a iniş yaptığı tespit edildi. Cham Wings havayolu şirketi daha önce Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıları Libya'ya taşımıştı.