Dünya Kosova yıl sonuna kadar ABye üyelik başvurusunda bulunacak
AVRUPA

Kosova yıl sonuna kadar AB'ye üyelik başvurusunda bulunacak

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Birliği (AB) ile olan zirvede ülkesinin yıl sonuna kadar üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Kosova yıl sonuna kadar ABye üyelik başvurusunda bulunacak
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

Osmani, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tiran’daki zirvede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmani, zirveyi hem AB hem de Batı Balkanlar tarafından çok önemli bir taahhüt olarak nitelendirdi.

Kendisini ülkenin var olan en Avrupa yanlısı lideri olarak nitelendiren Osmani, "Rusya’ya yönelik yaptırımların yanı sıra Rusya ve Çin gibi faktörlerin kötü etkisini reddetmek başta olmak üzere yaptığımız her eylemde AB’ye ve AB değerlerine, her bir dış politika ve güvenlik kararında yüzde 100 uyum sağlamada bağlılığımızı gösterdik." diye konuştu.

''AB üyelerinin tam desteğini bekliyoruz''

AB’nin Kosova vatandaşlarına vize serbestisi için "sözden eyleme" geçmesi gerektiğine işaret eden Osmani, "Bildiğiniz üzere, bugün tüm AB liderleri önünde Kosova’nın yıl sonuna kadar AB üyeliğine başvuracağını duyuracağım ve tabii ki AB üyelerinin tam desteğini bekliyoruz." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşüp görüşmeyeceği ve Sırbistan-Kosova diyalogunda ilerleme olup olmadığı sorusuna Osmani, bu zirvenin Kosova ile Sırbistan arasında diyalog veya müzakere yeri olmadığını, bunun AB kolaylaştırıcılığında ayrı bir süreç olduğunu söyledi.

Osmani, "Karşılıklı tanıma merkezli ve aynı zamanda Kosova’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, üniter karakterini ve anayasal sistemini koruyup muhafaza etmesi gerektiğine inandığımız bir süreç." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk ile Kuzey Makedonya’nın AB ile müzakerelere başladığını anımsatan Osmani, bugün AB liderlerine Kosova vatandaşları için vize serbestisi verilmesi yönünde oy kullanmaları için çağrıda bulunacaklarını kaydetti.

Bunun Batı Balkanlar’a AB değerleri yanında durup durmamanın önemine dair net sinyal verilmesi yönünde ileri adım olacağını vurgulayan Osmani, Ukrayna’nın yanında yer alan ülkeler ile Rusya’nın yanında yer alan ülkelere aynı şekilde davranılmaması gerektiğini vurguladı.

Vucic’in Kosova Başbakanı Albin Kurti için "terörist pislik" ifadesi sorulması üzerine Osmani, Vucic’in 90'larda Sırbistan'da var olan bir zihniyetin devamı olduğunu kaydederek, "Tam da bu zihniyet savaş ve yıkıma, 150 bin sivilin öldürülmesine neden oldu. Bu zihniyet herkes tarafından reddedilmeli." şeklinde konuştu.

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