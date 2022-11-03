Kosova'da şehit annesine tokat atan hemşirenin görüntüleri infiale neden oldu

Kosova'nın Peja kentindeki "Orenda" yaşlılar evinde bir hemşirenin, Yakova Mezarlarına düşen şehit Taulant Nura'nın annesi olduğu ortaya çıktı.

Yaşlı kadına vuran ve kötü eylemde bulunurken arkadaşı tarafından görüntülenen hemşire, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HEMŞİRENİN BABASI ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan hemşirenin babası Naim Pelaj tüm Arnavut halkından kamuoyu önünde özür diledi.

Hemşirenin babası, kızlarının onlara yaşattığı manevi trajediden dolayı Nura ailesine manevi ve manevi olarak borçlu olduklarını ifade ederek, "Özgürlük şehidinin annesi Taulant Nura'nın sevgili ailesi, onun kanı sayesinde bugün özgürlüğün tadını çıkarıyoruz, acıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz ve kızımızın yaşadığı yarayı ruhumuzun derinliklerinden sizinle birlikte hissediyoruz. Zor zamanlar geçirdiğinizi biliyorum, ancak Novosella e Pejës'ten Pelaj ailem adına sizden, Nura ailesine ve tüm Arnavut halkından kamuoyu önünde özür dilememize izin verin. Allah'ın izniyle bu dava bir daha tekrarlanmayacak ve kızımızın size yaşattığı manevi trajediden dolayı size tüm hayatımız boyunca size, Yakovalı Nura ailesine, manevi ve manevi olarak borçluyuz" dedi.

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Pelaj, söz konusu dava için adalet kurumlarının kanuna göre hareket etmesini talep etti.

CUMHURBAŞKANI DEVREDE

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise yaşanan olayı kınadı. Euronews'de yer alan habere göre, Osmani yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlı bir vatandaşımıza şiddet göstermek çifte bir suçtur. Yaşlılar toplumumuzun en hassas parçasıdır, onlar kuruluşumuzda rol oynayan bir nesil. Bugün, bu yaşlı kadına gösterilen şiddet kabul edilemez ve tölere edilemezdir. Cumhurbaşkanlığı Ofisi olarak bu hareketi kınıyoruz.

Bakımevi çalışanlarının işe alım sürecindeki denetimleri ve kontrolleri arttıracağız. Toplumu olabildiğince insancıl yapmak gibi bir yükümlülüğümüz var ve her gün bunun için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Ofisi olarak yargıyı bu vakayla ilgilenmesi için göreve davet ediyoruz."

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OYNAT 00:59 Kadıköy’de yürek burkan görüntü: Şiddete uğrayan yaşlı kadın yoldan geçenlerden yardım istedi Kadıköy'de Özbekistan uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. BiP'te paylaş

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