Kosova’dan tansiyonu düşürebilecek açıklama: Yeni seçimlerden önce başka adımların atılması gerekiyor

Kosova’da gerilimin tırmandığı şu günlerde KFOR’a bir komando taburu ihtiyat birliği daha gönderen Türkiye istikrarın korunmasına katkı sunarken, Bosna Hersek örneğinde görüldüğü üzere uzlaşmazlıkların çözümünde tüm tarafların güvenini de kazanmıştır. En son Cumhurbaşkanlığı yemin törenine bölgenin devlet ve hükümet başkanlarının kahir ekseriyetinin yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin tüm üyeleri ile Dodik ve İzzetbegoviç’in birlikte katılması bu bağlamda anlamlıdır.