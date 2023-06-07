Kosova’dan tansiyonu düşürebilecek açıklama: Yeni seçimlerden önce başka adımların atılması gerekiyor

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz.
Kosovalı Sırpların çoğunlukta olduğu dört belediyedeki yerel seçimlerin tekrarlanmasına açık olduklarını söyleyen Bakan, yeni seçimlerden önce başka adımların atılması gerektiğini de belirtti.
Vucic'i suçladı
Bakan, Sırbistan’ın Kosova’daki Sırpları seçimlere katılmamaları için tehdit etmeyi bırakması gerektiğini vurgulayarak, şiddet olaylarının arkasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunuiddia etti. Avrupa ülkesi liderleri ve AB yetkilileri, Kosova’da yerel seçimlerin yenilenmesini, önceki seçimi boykot eden Kosovalı Sırpların da seçimlere katılımını talep etmişti.
Kosova’nın Zveçan, Zubin Potok, Kuzey Mitrovica ve Leposaviç belediyelerinde Sırp seçmenlerin boykotu sonrası nisandaki seçimleri Arnavut kökenli adaylar kazanmış, geçen hafta ise Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Sırplar ile belediye binalarını koruyan NATO barış gücü (KFOR) askerlerinin karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun talebi üzerine bölgeye sevk edilecek Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin önceki gün gerçekleştiğini bildirdi.