Kosova'dan Türkiye'deki depremzedeler için 500 bin avro yardım kararı

İlk ve ortaöğretimde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen dersbaşı yaptı. Yeni ders yılında depremden etkilenen 11 ildeki öğrencilerin kayıplarının giderilmesi için 11 Eylül-6 Ekim arasında yürütülecek telafi eğitimleri başladı. Bir aylık süreçte öğrenciler hazırlanan programa göre ders görecek. 11 ilde bu eğitimlere katılmak zorunlu. Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı deprem bölgesinde görev yapacak.