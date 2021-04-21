Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kovid ünitesinde sızıntı Hindistanda yaşanan can pazarında 22 hasta hayatını kaybetti
ASYA

Kovid ünitesinde sızıntı: Hindistan’da yaşanan can pazarında 22 hasta hayatını kaybetti

Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Dr. Zakir Husain Hastanesi’nde oksijen tedarik tankında yaşanan sızıntı nedeniyle 22 hasta oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Kovid ünitesinde sızıntı: Hindistan’da yaşanan can pazarında 22 hasta hayatını kaybetti
Hindistan'da bir hastanede oksijen sızıntısı meydana geldi.

Koronavirüs (Kovid-19) vakalarında rekor kıran Hindistan’da can pazarı yaşandı. Maharaştra eyaletindeki Nashik kentinde bulunan Dr. Zakir Husain Hastanesi’nde koronavirüslü hastalar için oksijenin depolandığı bir tankta meydana gelen sızıntı nedeniyle 22 koronavirüs hastası can verdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maharaştra Eyalet Başkanı Uddha Thackeray olayla ilgili üst düzey soruşturma başlatılacağını ifade etti. Öte yandan yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine 6 bin 600 dolar (53 bin 987 TL) tazminat ödeneceğini söyledi.
SIZINTI, KOVİD ÜNİTESİNDEKİ BASINCI DÜŞÜRDÜ
Oksijen tankındaki sızıntı, 150’den fazla koronavirüslü hastanın bulunduğu Dr. Zakir Hussain Hastanesi’ndeki Covid ünitesinden geçen boru hattındaki basıncın düşmesine neden oldu. Basıncın düşmesi sonucu ise hastalara oksijen sağlanamadığı ifade edildi. Sızıntının, itfaiye ve sağlık çalışanlarının müdahaleleri sonucu yaklaşık 1 saat içinde durdurulduğu bildirildi. Eyalet Sağlık Bakanı Rajesh Tope, “Bu tarz bir şeyin tekrarlanmaması için oksijen tesisleri ve depolama tankerlerinin yönetimi konusunda bir Standart Operasyon Prosedürü hazırlayacağız. Oksijen değerlidir ve onu israf etmeyi göze alamayız. Nashik Hastanesi’nde neler olduğunu araştıracağız" dedi.

Hindistan’da salgın korkunç boyutlarda: Hastanelerde bir yatakta 2 hasta yatıyor
DÜNYA
Hindistan’da salgın korkunç boyutlarda: Hastanelerde bir yatakta 2 hasta yatıyor
Abone Ol Google News
Her gün 2,5 milyon öğün

Her gün 2,5 milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.
Çamlıca Tepesinde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Üretici de vatandaş da memnun

Üretici de vatandaş da memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.