Kral Charles'tan Türkiye’ye taziye mesajı

"Eşim ve ben Türkiye'deki yıkıcı deprem haberleriyle şok olduk ve çok üzüldük. Bu korkunç trajedilerin sonucunda yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum. Özellikle sevdiklerini kaybeden ailelere en derin ve en içten şekilde acılarını paylaştığımızı iletmek istedim"