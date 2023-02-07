Kral Charles'tan Türkiye’ye taziye mesajı

İngiltere Kralı 3. Charles yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler için Türkiye’ye taziyelerini sundu.
22:19 . 7/02/2023 Tuesday
IHA
İngiltere Kralı 3. Charles
İngiltere Kralı 3. Charles
, Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Türk halkına taziyelerini sundu. Kral Charles,
"Eşim ve ben Türkiye'deki yıkıcı deprem haberleriyle şok olduk ve çok üzüldük. Bu korkunç trajedilerin sonucunda yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum. Özellikle sevdiklerini kaybeden ailelere en derin ve en içten şekilde acılarını paylaştığımızı iletmek istedim"
sözlerini kullandı.
Kral Charles, dualarının depremlerden etkilenen herkes ile acil durum hizmetleri ve arama-kurtarma çalışmalarına yardım edenlerle birlikte olduğunu ifade etti.
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