Dünya Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor
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​Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor

Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor

Suudi Arabistan Kralı Selman oğlu Prens Selman ile sorunlar yaşıyor. Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Yemen savaşı ve Prens Selman'nın Kabe'nin üstüne çıkması aralarında derin ayrılıklara sebep oldu.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman.

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında Yemen savaşı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması konularında ayrılık yaşandığını öne sürdü.

"Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası derinleşti"

The Guardian gazetesi, Kral ile oğlu Muhammed bin Selman arasındaki ayrılığın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden itibaren derinleştiğini belirtti.

  • Ancak kaynaklara göre, kriz dramatik bir şekilde, şubat ayında 83 yaşındaki Kral Selman'ın Mısır ziyareti sırasında arttı. Kral Selman'ın danışmanları, kendisine karşı “politik bir hamle” olabileceği konusunda Kral’ı uyardı.

Gazete, Kral Selman'ın kendi yönetimine karşı muhtemel tehdit konusunda korkusunun, Mısır ziyaretinde kendisine eşlik eden korumaları değiştirmesine kadar vardığını belirterek, Kral Selman'ın İçişleri Bakanlığında görevli kendisine sadık 30 korumayı Mısır'a getirttiğini öne sürdü.

Habere göre Kral bu değişikliği, kendisini koruyan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a sadık korumaların korkusuyla yaptı. The Guardian'a konuşan bir kaynak, ziyaret sırasında danışmanların Kral'ı koruyan Mısırlı güvenlik görevlilerinden de kurtulmaya karar verdiğini söyledi.

Kral ile Veliaht Prens arasındaki kriz

Gazeteye göre, Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens arasındaki krizin kıvılcımı, kralın Mısır'dan dönüşünde kendisinde karşılayanlar arasında oğlunun yer almaması üzerine gün yüzüne çıktı.

  • Gazete, Kral Selman'ı karşılayanların isimlerini yayımlarken, Veliaht Prens'in karşılayanlar arasında yer almadığını ve Prens'in babasını bir nevi "görmezden geldiğini" savundu.

Suudi Arabistan'da gelenek olduğu üzere, Kral'ın yokluğunda Veliaht Prens vekil tayin ediliyor.

Kral yurt dışındayken Veliaht Prens Muhammed bin Selman iki önemli karara imza atmıştı.

Bunlardan birincisi, ABD'ye ilk kadın büyükelçi olarak Prenses bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud'u ataması, ikincisi ise kardeşi Halid bin Selman'ı Savunma Bakan Vekili yapması olmuştu.

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Prens Selman Kabe'nin üstüne çıktı
OYNAT 00:36
Prens Selman Kabe'nin üstüne çıktı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 600 korumayla Kabe'yi ziyaret etti. Selman'ın üst düzey ziyareti sırasında Prens, Kabe'nin çatısına çıktı. Pek çok Müslümanın ibadetine engel olan olay, tepki topladı.

"Tayinleri televizyondan öğrenmesi Kral'ı kızdırdı"

Gazeteye göre, son tayinler aile içerinde gücün tek bir kişinin elinde toplanmasına yol açtı. Tayinlerin daha önceden kararlaştırılıp imzalanmasına rağmen, ilan edilmesinden haberinin olmaması Kral Selman'ı kızdırdı.

Ülkede genellikle kararlar Kral'ın adına yayımlanırken, son iki karar "Kral Vekili" adıyla yayımlandı. The Guardian'a konuşan bir uzman, Kral Vekilliği ünvanının uzun bir süredir bu şekilde kullanılmadığını söyledi.

The Guardian gazetesi, Kral Selman'ın değişiklikleri televizyondan öğrendiğini belirtirek, Kral'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin zararlarını gidermeye çalıştığını yazdı.

Gazete ayrıca, Kral Selman yanlılarının, Veliaht Prens'in daha geniş bir otorite kazanmasını engellemek için Kral'a karar alma süreçlerine daha fazla katılması için baskı yaptığını ekledi.

Kabe'nin üstüne çıkması şikayet edildi

Suudi Arabistan yönetimine yakın bir kaynak, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kabe'nin üstüne çıkmasının halkta kızgınlık yarattığını ve bazı din adamlarının bu durumu Kral Selman'a şikayet ettiğini söyledi.

Dış politika konularında ayrılık

Gazeteye göre, Kral Selman ile oğlu arasında Yemen'de savaş esirlerine muamele konusunda, Suudi Arabistan'ın Cezayir ve Sudan'daki protestolara tepkisi hususunda da ayrılık yaşanıyor ve Kral Selman gösterilerin bastırılması taraftarı oğlu ile aynı görüşü paylaşmıyor.

Eski bir CIA analisti ve Brookings Enstitüsü İstihbarat Direktörü Bruce Riedel, "Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'nda normal olmayan bir durum var" diyerek, "Veliaht Prens'in Kral'ı yurt dışı gezisinden dönüşünde karşılaması beklenirdi ve bu yönetimin devamlılığına işaret ederdi. Kraliyet ailesi bunun ne anlama geldiğini yakından izliyor olacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: The Guardian

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