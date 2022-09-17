Dünya Kraliçe Elizabethin yas döneminin ardından Bahamalarda "monarşi tartışmaları" başlayabilir
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Kraliçe Elizabeth'in yas döneminin ardından Bahamalar'da "monarşi tartışmaları" başlayabilir

Birleşik Krallık'ta II. Elizabeth'in ölümünün ardından kraliyet karşıtı söylemler yükselmeye başladı. Cumhuriyet tartışmalarının yaşandığı son durak Karayipler'de yer alan Bahamalar oldu. Başbakan Philip Davis, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ülkesinin monarşiyle devam edip etmeyeceği tartışmalarının resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Kraliçe Elizabethin yas döneminin ardından Bahamalarda monarşi tartışmaları başlayabilir
Kraliçe Elizabeth

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Karayipler Bahamalar'da, Kraliçe 2'nci Elizabethin vefatı sonrası 'monarşi' tartışmaları başladı. İmparatorluk yönetimine ilk baş kaldıran Yeni Zellanda'nın akabinde 'Cumhuriyet' sinyalleri veren bir diğer ülke de Bahamalar. Başbakan Philip Davis, geçen hafta gazetecilere, Bahamalar'ın cumhuriyete geçişi için referandumun her zaman masada olduğunu söylemişti. Davis, ardından da konu hakkında parlamentoda konuştu.

"Monarşi konuşmanın zamanı değil"

Kraliçe'nin vefatından sonra Bahamalar'ın monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını dile getiren Davis, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğine dikkati çekti.

"Anayasal ve kurumsal bir dönüşüm anı"

Davis, gelecekte bu tür tartışmalar için yeterince zamanlarının olacağını kaydederek, "Burada Bahamalar'da hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır. Monarşi, kurumsal olarak bu adaların ilk kez İngiliz kolonisi haline geldiği 1718'e kadar ve anayasal olarak ülkemizin bağımsız ve egemen bir ulus haline geldiği 1973'ten bu yana ulusal yaşantımızın temelinin bir parçası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kraliçe Bahamalar'ı dört kez ziyaret etti

Kraliçe'nin Bahamalar'a dört resmi ziyarette bulunduğunu anlatan Davis, ülkenin 2. Elizabeth çağından ilerlediğini ve Birleşik Krallık ile ilişkilerinin güçlenmeye devam etmesini umduğunu söyledi.

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