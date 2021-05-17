Kraliyet ile ipleri koparan Prens Harry ve Meghan Markle'a çağrı: Unvanlarınızı bırakın

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak yeni bir hayata başlamaya karar veren Prens Harry ve Meghan Markle'ın, unvanlarını kullanması konusunda uyarı geldi. Bazı saray yetkilileri durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

UNVANLARI İÇİN ÇAĞRI

Bazı yetkililer, Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah'la yaptıkları röportaj sonrasında rahatsız olduklarını dile getirdi. Saray yetkilileri, Prens Harry’nin geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınında Kraliye'in parçası olmanın getirdiği kısıtlamalardan şikayet etmesi sonrası, Sussex Dükü ve Düşesi'ni unvanlarından vazgeçmeye çağırdı.

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"HOŞLANMIYORSANIZ UNVANLARI BIRAKIN"

NTV'nin haberine göre; Saray yetkilileri bir açıklama yaparak, “Sussex Dükü artık başkalarından farkı olmadığını vurguladı ve kendisine çok fazla acı verdiğini söylediği kuruma saldırdı. Kurumdan bu kadar hoşlanmıyorsanız, unvanlara sahip olmamanız gerektiğine dair büyüyen bir inanç var.” dedi.

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Saray yetkilileri dışında yine saraya yakın bir kaynağın, "Unvanları bir kenara bırakmalılar. Sadece Harry ve Meghan olmalılar. Ve bunu yapmayı reddederlerse, neden olmadığını açıklamaları gerekir." açıklamasını yaptığı belirtildi.