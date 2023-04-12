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Dünya

Kraliyet krizi törene yansıdı: Harry'nin eşi Megan Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmıyor

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Prens Harry'nin, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine katılacağı, ancak eşi Megan Markle'ın çocuklarıyla Kaliforniya'da kalacağı bildirildi.

17:56 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Megan Markle (solda), Prens Harry (ortada), Kral 3 Charles (sağda)

Megan Markle (solda), Prens Harry (ortada), Kral 3 Charles (sağda)

İngiltere, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor. Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin, babası Kral Charles’ın taç giyme törenine katılacağı doğrulandı.

Açıklamada, Sussex Düşesi Markle’ın ise Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'da kalacağı belirtildi.

Söz konusu açıklama, son dönemde çiftin taç giyme törenine katılıp katılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonların ardından geldi.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşmişti.



#İngiltere
#Kraliyet Ailesi
#Megan Markle
#Prens Harry
#3. Charles
24 dakika önce
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