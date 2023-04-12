Kraliyet krizi törene yansıdı: Harry'nin eşi Megan Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmıyor

Açıklamada, Sussex Düşesi Markle’ın ise Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'da kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Sussex Düşesi Markle’ın ise Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'da kalacağı belirtildi.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşmişti.