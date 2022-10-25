Dünya Kremlin Türkiyenin gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar sürüyor
ASYA

Kremlin: Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz konusundaki temaslarının hem en üst düzeyde hem de çalışma düzeyinde aktif olarak sürdürüldüğünü belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Kremlin: Türkiyenin gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar sürüyor
​Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov

Gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmak için ayrıntılar üzerinde çalışıldığını vurgularken, projedeki en önemli konunun doğalgaz arzı ile bağlantılı olduğunu ifade etti.


Türk tarafıyla temasların sürdüğünü aktaran Kremlin Sözcüsü, “Hem gaz dağıtım merkezi hem de gaz arzıyla ilgili konular, üst düzey ve çalışma düzeyindeki temaslarımız gündemi oluşturuyor” diye konuştu.

İki devlet başkanının Astana'daki son görüşmesinde her iki ülkenin de Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturma ilgisinin olduğunun anlaşıldığını ifade eden Peskov, bu noktada doğalgaz satışının çok önemli olduğunu, bu kısmın netleşmesiyle de Türkiye’deki merkezin ana hatları zaten netleşecektir” dedi.


  • Bugün açıklamalarda bulunan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Rusya’nın teklifi sonrası gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz" demişti.
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