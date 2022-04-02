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Dünya Kremlinden Türkiyeye övgü Çok büyük bir bölgesel güç
AVRUPA

Kremlin'den Türkiye'ye övgü: Çok büyük bir bölgesel güç

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ve güçlü bir siyasi lider, Türkiye’nin de çok büyük bir bölgesel güç olduğunu belirtti. Ayrıca Peskov, “Erdoğan’ın kendi çıkarlarını, ülkesinin çıkarlarını savunacak ve takip edecek gücü bulması bizi memnun ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Kremlinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye vurgusu
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye vurgusu.

Peskov, Belarus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul’da yapılması çerçevesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük ve güçlü bir siyasi lider olduğuna işaret eden Peskov, “Türkiye, çok büyük bölgesel bir güç ve ülke. Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel.” ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde farklı görüşlerin olduğunu ve bazı noktalarda iki ülkenin birbirini tam anlayamadığını kaydeden Peskov, bütün bunlara rağmen karşılıklı çıkarlar temelinde ortaklık ilişkisinin baskın geldiğini, bu yüzden iki ülkenin çok büyük ekonomik projeler geliştirdiğini dile getirdi.

Peskov, “Türkiye, her zaman yeterince büyük bir bölgesel güç olmuştur ve Türkiye, uzun yıllardır NATO üyesi. Ancak buna rağmen özellikle Erdoğan’ın başkanlığı döneminde NATO üyesi egemen devletler arasında en egemen devlet Türkiye oldu. Ve bu ülke, çıkarlarını savunma lüksüne sahip bir ülke.” diye konuştu.

"Türkiye ile iyi perspektife sahibiz"

Türkiye’nin, bugün NATO’ya ve ABD’ye “Rusya’ya yönelik yaptırmalara katılmayacağız ve Rusya ile köprüleri yakmayacağız. Çünkü bu bize lazım.” dediğine dikkati çeken Peskov, Türkiye ile Rusya’nın diyaloğunu sürdürmesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Peskov, “Bu, çok değerli. Biz buna çok değer atfediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında turizm ve enerji sektöründeki iş birliğinin gelişmiş olduğuna işaret eden Peskov, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye ile iyi perspektife sahibiz. Erdoğan’ın kendi çıkarlarını, ülkesinin çıkarlarını savunacak ve takip edecek gücü bulması, (Avrupa gibi) ana akımda olmaması bizi memnun ediyor. Biliyorsunuz artık tüm Avrupalılar ana akımda ama kendi hesaplarına. Kendileri harcıyor, Washington para kazanıyor. Rusya’ya hıncından dolayı Avrupa, ayağına sıkıyor."

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