|
Dünya

Kremlin'den 'G20' açıklaması: Putin'in nasıl katılacağı belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek yıl Brezilya’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne nasıl katılacağının belli olmadığını söyledi.

15:30 - 5/12/2023 Salı
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Rusya Devlet Başkanı Putin’in Brezilya’da 2024 sonbaharında yapılacak G20 zirvesine nasıl katılacağının belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu cevaplayan Peskov,
“Henüz iş o noktaya gelmedi.”
ifadesini kullandı.

Peskov, her halükarda öyle ya da böyle Rusya’nın forumda yer almaya devam edeceğini vurguladı.



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını tanımasına rağmen gelecek yıl Rio de Janiro’da yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet edeceğini açıklamıştı.


Lula da Silva, daha sonra Putin’in zirveye katılması halinde tutuklanmasının hükümetinin değil, yargının yetkisinde olduğunu ifade etmişti.


Rus lider Putin, kasım ayında Hindistan’da düzenlenen çevrim içi G20 liderler zirvesine katılmıştı.



Putin yarın BAE ve Suudi Arabistan’a gidiyor

Ayrıca Peskov, Putin’in yarın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulunacağını belirterek, her iki ziyaretin bir gün süreceğini ifade etti.



#Brezilya
#G20 liderler zirvesi
#Dimitri Peskov
#Putin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim? Gol krallığı sıralaması güncel liste - 5 Aralık 2023