Putin faaliyetlerini yasaklamıştı: Rus polisi LGBT barlarına baskın düzenledi

Rusya'da mahkeme, geride kalan gün, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

"LGBT toplum için yıkıcı"

Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvurulduğu kaydedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

Rus polisi LGBT barlarına baskın düzenledi

Ülke genelinde alınan karar sonrasında Rus polisi, başkent Moskova'da yer alan LGBT barlarına baskın düzenledi.









Eğlence adı altındaki sapkınlıklara ev sahipliği yapan birçok mekanda arama yapıldı.











