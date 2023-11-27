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Ekonomi

Putin ABD'li bir şirketin daha satışına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Caterpillar şirketinin ülkedeki varlıklarının Rus "PSK Novıye Reşeniya" şirketine satışını onayladı. Satışın bedeline ilişkin bilgi verilmedi. Caterpillar, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki tesislerinde çalışmaları durdurma kararı almıştı.

19:11 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li Caterpillar'ın Rusya'daki varlıklarının satışını onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li Caterpillar'ın Rusya'daki varlıklarının satışını onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Caterpillar'ın Rusya'daki tüm varlıklarının, PSK Novıye Reşeniya adlı şirkete satışına izin verildi.

Kararnamede, söz konusu satışın bedeline ilişkin bilgi verilmedi.

Caterpillar savaş sonrası çalışmalarını durdurmuştu

ABD merkezli inşaat ve madencilik ekipmanları üreten Caterpillar, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki tesislerinde çalışmaları durdurma kararı almıştı.

Birçok bilindik şirketin mal varlıkları satıldı ya da kayyum atandı

Rusya'da daha önce de Mercedes ve Renault gibi Batılı bazı şirketlerin varlıkları, Rus devletine veya şirketlerine devredilmiş veya satılmış, Danone ve Carlsberg şirketlerinin varlıklarının yönetimi için ise kayyum atanmıştı.



#Vladimir Putin
#Caterpillar
#ABD
#Rusya
44 dakika önce
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