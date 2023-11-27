Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li Caterpillar'ın Rusya'daki varlıklarının satışını onayladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Caterpillar'ın Rusya'daki tüm varlıklarının, PSK Novıye Reşeniya adlı şirkete satışına izin verildi.
Kararnamede, söz konusu satışın bedeline ilişkin bilgi verilmedi.
Caterpillar savaş sonrası çalışmalarını durdurmuştu
ABD merkezli inşaat ve madencilik ekipmanları üreten Caterpillar, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki tesislerinde çalışmaları durdurma kararı almıştı.
Birçok bilindik şirketin mal varlıkları satıldı ya da kayyum atandı
Rusya'da daha önce de Mercedes ve Renault gibi Batılı bazı şirketlerin varlıkları, Rus devletine veya şirketlerine devredilmiş veya satılmış, Danone ve Carlsberg şirketlerinin varlıklarının yönetimi için ise kayyum atanmıştı.