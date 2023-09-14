KTO heyeti Avustralya'da: Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisi tanıtıldı

KTO heyeti Avustralya'da.
Heyet, Sydney ve Melbourne'de çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisinin tanıtımını yapan heyet, Victoria eyaleti Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakanı Nazlı Süleyman ile de bir araya geldi.
Süleyman, Türkiye ile Victoria arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda heyetle istişarelerde bulundu.
'Türkiye'nin endüstri kabiliyetlerini anlattık'
Türk ihracatçıları için Avustralya'nın pazar payına değinen Erkuş, 50'yi aşkın firmayla görüşme yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:
Öte yandan heyet Sydney ve Melbourne'da Türkiye Başkonsolosları ve Ticaret Ataşeleri ile bir araya geldi.
Heyet Türkiye'ye döndüğünde, pazarla ilgili gözlemlerini sektör temsilcileri ile de paylaşacak.