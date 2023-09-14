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Dünya

KTO heyeti Avustralya'da: Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisi tanıtıldı

KTO heyeti, Avustralya'nın Sydney ve Melbourne şehirlerinde Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisinin tanıtımını gerçekleştirdi. KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş önderliğindeki 21 kişilik kurul ziyaret kapsamında, Victoria eyaleti Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakanı Nazlı Süleyman ile de bir araya geldi.

13:35 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KTO heyeti Avustralya'da.

KTO heyeti Avustralya'da.

Heyet, Sydney ve Melbourne'de çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisinin tanıtımını yapan heyet, Victoria eyaleti Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakanı Nazlı Süleyman ile de bir araya geldi.


Süleyman, Türkiye ile Victoria arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda heyetle istişarelerde bulundu.



'Türkiye'nin endüstri kabiliyetlerini anlattık'

Türk ihracatçıları için Avustralya'nın pazar payına değinen Erkuş, 50'yi aşkın firmayla görüşme yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Avustralya, Türk ihracatçılarımız için müthiş keşfedilmemiş bir pazar. Ağır vasıta yedek parça sektöründe öncülüğü biz yaptık. Yalnız katılımcı firmalarımızın ya da Konya'nın değil, Türkiye'mizin endüstrisini ve kabiliyetlerini anlattık. Bunun devamı gelecektir. Ben özellikle bu kadar uzak bir pazar ziyaretimize katılan firmalarımıza bizimle bu yola çıktıkları için teşekkür ederim."

Öte yandan heyet Sydney ve Melbourne'da Türkiye Başkonsolosları ve Ticaret Ataşeleri ile bir araya geldi.

Heyet Türkiye'ye döndüğünde, pazarla ilgili gözlemlerini sektör temsilcileri ile de paylaşacak.



#Konya Ticaret Odası
#Avustralya
#ekonomi
#ihracat
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