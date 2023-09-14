KTO heyeti Avustralya'da: Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisi tanıtıldı

"Avustralya, Türk ihracatçılarımız için müthiş keşfedilmemiş bir pazar. Ağır vasıta yedek parça sektöründe öncülüğü biz yaptık. Yalnız katılımcı firmalarımızın ya da Konya'nın değil, Türkiye'mizin endüstrisini ve kabiliyetlerini anlattık. Bunun devamı gelecektir. Ben özellikle bu kadar uzak bir pazar ziyaretimize katılan firmalarımıza bizimle bu yola çıktıkları için teşekkür ederim."